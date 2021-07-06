В Росавиации сообщили об обнаружении обломков Ан-26 на Камчатке

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На Камчатке спасатели обнаружили обломки пассажирского самолёта Ан-26, который перестал выходить на связь во время выполнения рейса из Петропавловска-Камчатского в Палану 6 июля. Поисковые работы затруднены из-за особенностей ландшафта.
В Росавиации сообщили об обнаружении обломков Ан-26 на Камчатке
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

«По информации оперативных групп, в 12:06 мск обнаружено место авиационного происшествия Ан-26, выполнявшего сегодня рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, с которым была утеряна радиосвязь», — заявили в ведомстве.

По данным Росавиации, обломки обнаружены в 4—5 км от взлётно-посадочной полосы со стороны береговой линии.

Как передаёт агентство со ссылкой на экстренные службы, по предварительным данным, в результате крушения выживших нет.

6 июля на Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26, выполнявшим рейс в Палану. Связь с самолётом пропала в 9 км от места прибытия. 

На борту находились более 20 пассажиров и шесть членов экипажа.

СК возбудил уголовное дело.

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