В Росавиации сообщили об обнаружении обломков Ан-26 на Камчатке
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
«По информации оперативных групп, в 12:06 мск обнаружено место авиационного происшествия Ан-26, выполнявшего сегодня рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, с которым была утеряна радиосвязь», — заявили в ведомстве.
По данным Росавиации, обломки обнаружены в 4—5 км от взлётно-посадочной полосы со стороны береговой линии.
Как передаёт агентство со ссылкой на экстренные службы, по предварительным данным, в результате крушения выживших нет.
6 июля на Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26, выполнявшим рейс в Палану. Связь с самолётом пропала в 9 км от места прибытия.
На борту находились более 20 пассажиров и шесть членов экипажа.
СК возбудил уголовное дело.