В Томской области зарегистрировали 63 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.
Всего с начала пандемии в регионе заболел 34 091 житель.
Выписаны из больниц при этом 32 408 человек, в том числе 11 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Калининградской области выявили 171 случай коронавируса за сутки, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на оперштаб. Выздоровели 162 жителя области.
Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова прокомментировала ситуацию с пандемией в Московской области.