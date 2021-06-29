В Томской области зарегистрировали 63 случая COVID-19 за сутки

В Томской области зарегистрировали 63 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе заболел 34 091 житель.

Выписаны из больниц при этом 32 408 человек, в том числе 11 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Калининградской области выявили 171 случай коронавируса за сутки, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на оперштаб. Выздоровели 162 жителя области.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова прокомментировала ситуацию с пандемией в Московской области.