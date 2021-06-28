В Краснодарском крае выявили 167 случаев COVID-19 за сутки

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В Краснодарском крае выявили 167 случаев коронавируса за сутки.
В Краснодарском крае выявили 167 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Наибольшее число заболевших — в Краснодаре и Новороссийске (37 и 31 соответственно).

Всего в регионе за время пандемии зарегистрировали 51 513 случаев COVID-19.

В настоящее время на лечении в стационарах находятся 1513 пациентов, на дому — ещё 1320.

Также стало известно, что в Тверской области выявили 197 случаев COVID-19, передаёт tverigrad.ru. Выздоровели 17 человек.

За всё время заболели 45 463 жителя региона, из медучреждений выписаны 41 089 человек.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о процессе адаптации вакцин под новые штаммы.

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