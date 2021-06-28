В Краснодарском крае выявили 167 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.
Наибольшее число заболевших — в Краснодаре и Новороссийске (37 и 31 соответственно).
Всего в регионе за время пандемии зарегистрировали 51 513 случаев COVID-19.
В настоящее время на лечении в стационарах находятся 1513 пациентов, на дому — ещё 1320.
Также стало известно, что в Тверской области выявили 197 случаев COVID-19, передаёт tverigrad.ru. Выздоровели 17 человек.
За всё время заболели 45 463 жителя региона, из медучреждений выписаны 41 089 человек.
Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о процессе адаптации вакцин под новые штаммы.