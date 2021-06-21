Иммунолог рассказал о процессе адаптации вакцин под новые штаммы вирусов

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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о процессе адаптации вакцин под новые штаммы.
Иммунолог рассказал о процессе адаптации вакцин под новые штаммы вирусов
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Например, у нас есть Всемирная служба гриппа, которая увидит, какие штаммы доминируют сейчас в Южном полушарии, и за три месяца, пока они будут идти, будет наработана обновлённая вакцина. Человек так уже приспособился», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, не исключено, что понадобится приспосабливаться и к COVID-19.

Как пояснил Жемчугов, изменчивость вирусов — это их внутреннее свойство, механизм которого находится в геноме.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

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