В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии заболели 124 149 жителей, из них выздоровели 116 034 (в том числе 172 за минувшие 24 часа).
Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 204 случая COVID-19, передаёт RIA56.
Общее число заболевших достигло 46 971. Выписан 81 пациент, всего — 42 715.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о процессе адаптации вакцин под новые штаммы.