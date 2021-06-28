В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Нижегородской области зарегистрировали 332 случая коронавируса.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии заболели 124 149 жителей, из них выздоровели 116 034 (в том числе 172 за минувшие 24 часа).

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 204 случая COVID-19, передаёт RIA56.

Общее число заболевших достигло 46 971. Выписан 81 пациент, всего — 42 715.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о процессе адаптации вакцин под новые штаммы.