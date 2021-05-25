Тренер сборной Словакии по хоккею прокомментировал победу над Россией

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи высказался о победе его команды в матче с Россией на чемпионате мира по хоккею в Латвии.

«Мы играли с невероятно хорошей командой, старались фокусироваться на их сильных качествах. Говорили о том, что нам надо сделать, — играть жёстко, быстро, не терять позицию и шайбу. Был отрезок во втором периоде, когда соперник заставил нас носиться по своей зоне. Но мы с этим справились, ребята бились до последней секунды», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также отметил, что его подопечные действовали максимально собранно, после того как повели в третьем периоде. По его словам, Словакии нужно продолжать в том же духе и важно не почувствовать излишнюю самоуверенность.

«Наша задача — показывать свой хоккей все 60 минут в каждом матче. Переросли ли мы статус андердогов? Ничего мы ещё не переросли. Мы понимаем, кто мы и сколько нам пришлось работать, чтобы выйти на эту позицию», — сказал Рэмзи.

Тренер также подчеркнул, что каждый из словацких хоккеистов проделал отличную и огромную работу в минувшей игре.

Россия уступила Словакии со счётом 1:3. В следующем матче подопечные Валерия Брагина сыграют с Данией.

Ранее Андрей Назаров назвал унылой игру сборной России по хоккею со Словакией.