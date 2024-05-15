В муниципалитетах Ростовской области ввели режим ЧС из-за заморозков

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о режиме ЧС в муниципалитетах региона из-за заморозков, которые негативно отразились на сельхозсфере.

«Майские заморозки вызвали частичное повреждение, а местами и гибель сельхозкультур практически во всех районах Ростовской области... Подписал распоряжение о введении с 18:00 15 мая режима ЧС в муниципальных районах», — сообщил он.

Голубев отметил, что, по предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тыс. га при общей посевной площади региона 4,9 млн га.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в регионе ввели режим повышенной готовности из-за заморозков.