RT в Telegram
Подпишись

Семь человек пострадали при обстреле ВСУ города Каменка-Днепровская

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о семи пострадавших в результате обстрела города Каменка-Днепровская со стороны ВСУ.
Семь человек пострадали при обстреле ВСУ города Каменка-Днепровская
  • РИА Новости

«Известно как минимум о семи пострадавших в результате обстрела боевиками ВСУ мирного города Каменка-Днепровская в Запорожской области. В одном из домов, куда прилетел снаряд нацистов, жили бабушка Таня с дедушкой Иосифом и их маленькая внучка», — заявил он.

Рогов подчеркнул, что украинская армия воюет с детьми и стариками: пенсионерка получила ранения в голову и ногу, а её супруг — в голову, живот и бедро, он находится в тяжёлом состоянии.

«Внучка чудом осталась целой, так как буквально за считаные секунды до прилёта снаряда вышла в другую комнату», — добавил он.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил о массированном обстреле ВСУ в регионе.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода.

Согласно последним данным, в результате трагедии погибли как минимум 16 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить