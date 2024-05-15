Семь человек пострадали при обстреле ВСУ города Каменка-Днепровская
- РИА Новости
«Известно как минимум о семи пострадавших в результате обстрела боевиками ВСУ мирного города Каменка-Днепровская в Запорожской области. В одном из домов, куда прилетел снаряд нацистов, жили бабушка Таня с дедушкой Иосифом и их маленькая внучка», — заявил он.
Рогов подчеркнул, что украинская армия воюет с детьми и стариками: пенсионерка получила ранения в голову и ногу, а её супруг — в голову, живот и бедро, он находится в тяжёлом состоянии.
«Внучка чудом осталась целой, так как буквально за считаные секунды до прилёта снаряда вышла в другую комнату», — добавил он.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил о массированном обстреле ВСУ в регионе.
До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода.
Согласно последним данным, в результате трагедии погибли как минимум 16 человек.