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Экс-шеф протокола Кремля — о покушении на Фицо: охрана могла недожать

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Премьер-министр Словакии 15 мая получил несколько огнестрельных ранений в результате покушения. О возможных причинах произошедшего высказался начальник службы протокола президентов Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина Владимир Шевченко.
Экс-шеф протокола Кремля — о покушении на Фицо: охрана могла недожать
  • AP

По его словам, прозвучавшим в беседе с РИА Новости, политики не всегда прислушиваются к советам охраны.

При этом Шевченко отметил, что некоторые охранники могут вести себя излишне нагло, распуская руки и так далее. Такие перегибы, по его словам, могут подорвать авторитет охраняемого политика.

«С другой стороны, можно недожать, и тогда есть риск, что произойдёт вот такая трагедия, как с Фицо. Почувствовать грань очень сложно», — сказал он.

Ранее поступила информация, что у премьера Словакии произошло кровоизлияние в брюшной полости.

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