Экс-шеф протокола Кремля — о покушении на Фицо: охрана могла недожать
- AP
По его словам, прозвучавшим в беседе с РИА Новости, политики не всегда прислушиваются к советам охраны.
При этом Шевченко отметил, что некоторые охранники могут вести себя излишне нагло, распуская руки и так далее. Такие перегибы, по его словам, могут подорвать авторитет охраняемого политика.
«С другой стороны, можно недожать, и тогда есть риск, что произойдёт вот такая трагедия, как с Фицо. Почувствовать грань очень сложно», — сказал он.
Ранее поступила информация, что у премьера Словакии произошло кровоизлияние в брюшной полости.