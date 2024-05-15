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У премьера Словакии Фицо кровоизлияние в брюшной полости после покушения

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У премьер-министра Словакии Роберта Фицо кровоизлияние в брюшной полости после покушения.
У премьера Словакии Фицо кровоизлияние в брюшной полости после покушения
  • AFP

«Стрелявший попал Роберту Фицо одним выстрелом в живот, другой выстрел прошёл через живот в бедренную кость, а ещё один пришёлся ему в плечо. У премьер-министра кровотечение в брюшной полости», — сообщает портал standard.sk со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове. 

Стрелявшего в Фицо мужчину задержали. Позднее появилось фото нападавшего.

Путин назвал премьера Словакии мужественным и сильным духом.

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