У премьера Словакии Фицо кровоизлияние в брюшной полости после покушения
- AFP
«Стрелявший попал Роберту Фицо одним выстрелом в живот, другой выстрел прошёл через живот в бедренную кость, а ещё один пришёлся ему в плечо. У премьер-министра кровотечение в брюшной полости», — сообщает портал standard.sk со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове.
Стрелявшего в Фицо мужчину задержали. Позднее появилось фото нападавшего.
Путин назвал премьера Словакии мужественным и сильным духом.