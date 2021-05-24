Назаров назвал унылой игру сборной России по хоккею со Словакией
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«Сегодня игра сборной России была очень унылой, мне не понравилась работа нашего тренерского штаба», — цитирует Назарова «Чемпионат».
По словам тренера, он не видит причин, по которым это могло бы произойти.
«Думаю, глава штаба во всём разберётся — и к решающим играм сборная будет играть в другой хоккей», — добавил Назаров.
Россия уступила Словакии со счётом 1:3. В следующем матче подопечные Валерия Брагина сыграют с Данией.
Ранее вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек заявил, что матч с Россией был особенным для него.