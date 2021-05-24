Назаров назвал унылой игру сборной России по хоккею со Словакией

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал поражение сборной России от Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Сегодня игра сборной России была очень унылой, мне не понравилась работа нашего тренерского штаба», — цитирует Назарова «Чемпионат».

По словам тренера, он не видит причин, по которым это могло бы произойти.

«Думаю, глава штаба во всём разберётся — и к решающим играм сборная будет играть в другой хоккей», — добавил Назаров.

Россия уступила Словакии со счётом 1:3. В следующем матче подопечные Валерия Брагина сыграют с Данией.

Ранее вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек заявил, что матч с Россией был особенным для него.