Назаров назвал унылой игру сборной России по хоккею со Словакией

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Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал поражение сборной России от Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Назаров назвал унылой игру сборной России по хоккею со Словакией
  • globallookpress.com

«Сегодня игра сборной России была очень унылой, мне не понравилась работа нашего тренерского штаба», — цитирует Назарова «Чемпионат».

По словам тренера, он не видит причин, по которым это могло бы произойти.

«Думаю, глава штаба во всём разберётся — и к решающим играм сборная будет играть в другой хоккей», — добавил Назаров.

Россия уступила Словакии со счётом 1:3. В следующем матче подопечные Валерия Брагина сыграют с Данией.

Ранее вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек заявил, что матч с Россией был особенным для него.

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