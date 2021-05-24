Вратарь сборной Словакии Гудачек заявил, что матч с Россией был особенным для него

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Голкипер сборной Словакии по хоккею Юлиус Гудачек высказался о победе над Россией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Вратарь сборной Словакии Гудачек заявил, что матч с Россией был особенным для него
  • globallookpress.com

«Для меня это был особенный матч, ведь я знаю всех игроков в сборной России. Их генменеджер был моим генменеджером в «Спартаке», их тренер вратарей работал со мной в «Спартаке». Большая победа для меня, но в первую очередь — для команды», — цитирует Гудачека «Чемпионат».

Он также не считает случайностью победу над Россией. По его словам, в самом матче Словакия была лучше, хорошо каталась, держала шайбу и создавала много моментов, словаки сейчас чувствуют большую уверенность в себе.

Россия уступила Словакии со счётом 1:3. 

Ранее был опубликован видеообзор поражения России от Словакии на ЧМ по хоккею.

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