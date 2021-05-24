Опубликован видеообзор поражения России от Словакии на ЧМ по хоккею
В сети опубликовали видеообзор матча между сборными России и Словакии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2021 года.
- Reuters
Ролик опубликован на официальном YouTube-канале турнира.
Россия уступила Словакии со счётом 1:3. В следующей игре национальная команда сыграет с Данией.
Ранее Крикунов объяснил, чего не хватило сборной России по хоккею в матче со Словакией.
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