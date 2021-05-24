Опубликован видеообзор поражения России от Словакии на ЧМ по хоккею

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В сети опубликовали видеообзор матча между сборными России и Словакии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Опубликован видеообзор поражения России от Словакии на ЧМ по хоккею
  • Reuters

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале турнира.

Россия уступила Словакии со счётом 1:3. В следующей игре национальная команда сыграет с Данией.

Ранее Крикунов объяснил, чего не хватило сборной России по хоккею в матче со Словакией.

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