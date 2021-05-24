Крикунов объяснил, чего не хватило сборной России по хоккею в матче со Словакией

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал поражение от Словакии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею в Риге 2021 года.
Крикунов объяснил, чего не хватило сборной России по хоккею в матче со Словакией
  • Reuters

«Наша сборная большую часть матча владела шайбой, играла неплохо, даже по броскам было преимущество. Не хватало сверхжелания и нацеленности, мало брали игру на себя и больше надеялись на партнёров. Есть момент — нужно выжимать. Но в целом, повторюсь, играли хорошо. Возможно, ещё не хватает сыгранности», — цитирует Крикунова «Чемпионат».

Он также отметил, что словаки всегда были непростым соперником для россиян. При этом специалист уверен, что в национальной команде нет никакой паники, просто нужно больше уделить внимания игре в меньшинстве и быть аккуратнее с удалениями.

Россия проиграла Словакии со счётом 1:3.

Ранее Владислав Каменев выразил мнение, что Россия недонастроилась на матч со Словакией.

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