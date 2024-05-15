Украина вышла из ряда соглашений СНГ

Украина вышла из нескольких соглашений СНГ, соответствующие указы подписал Владимир Зеленский.

Об этом сообщает ТАСС.

Из документов следует, что Киев вышел из соглашения СНГ о вооружённых силах и пограничных войсках 1991 года.

Кроме того, Украина вышла из соглашений по стратегическим силам 1991 года и о статусе стратегических сил 1992 года.

Также опубликован указ о выходе Киева из соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения 1992 года.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из соглашения СНГ о выполнении полётов самолётов спецназначения.