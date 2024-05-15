Украина вышла из ряда соглашений СНГ
- AP
Об этом сообщает ТАСС.
Из документов следует, что Киев вышел из соглашения СНГ о вооружённых силах и пограничных войсках 1991 года.
Кроме того, Украина вышла из соглашений по стратегическим силам 1991 года и о статусе стратегических сил 1992 года.
Также опубликован указ о выходе Киева из соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения 1992 года.
Ранее сообщалось, что Украина вышла из соглашения СНГ о выполнении полётов самолётов спецназначения.