США ввели санкции против учебного центра МВД России и двух компаний в Никарагуа
- AFP
О расширении санкционного списка в отношении этого государства в Центральной Америке сообщил на брифинге представитель администрации США.
По его словам, которые приводит РИА Новости, учебный центр МВД России якобы поддерживает действия национальной полиции Никарагуа по преследованию политической оппозиции.
В свою очередь, золотодобывающие компании обвинили в том, что они якобы приносят доход для обогащения режима президента страны Даниэля Ортеги.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что против страны ввели почти 16 тыс. нелегитимных санкций.