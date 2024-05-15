США ввели санкции против учебного центра МВД России и двух компаний в Никарагуа

Учебный центр Министерства внутренних дел России и две золотодобывающие компании, находящиеся в Никарагуа, подпали под санкции США.

О расширении санкционного списка в отношении этого государства в Центральной Америке сообщил на брифинге представитель администрации США.

По его словам, которые приводит РИА Новости, учебный центр МВД России якобы поддерживает действия национальной полиции Никарагуа по преследованию политической оппозиции.

В свою очередь, золотодобывающие компании обвинили в том, что они якобы приносят доход для обогащения режима президента страны Даниэля Ортеги.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что против страны ввели почти 16 тыс. нелегитимных санкций.