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США ввели санкции против учебного центра МВД России и двух компаний в Никарагуа

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Учебный центр Министерства внутренних дел России и две золотодобывающие компании, находящиеся в Никарагуа, подпали под санкции США.
США ввели санкции против учебного центра МВД России и двух компаний в Никарагуа
  • AFP

О расширении санкционного списка в отношении этого государства в Центральной Америке сообщил на брифинге представитель администрации США.

По его словам, которые приводит РИА Новости, учебный центр МВД России якобы поддерживает действия национальной полиции Никарагуа по преследованию политической оппозиции.

В свою очередь, золотодобывающие компании обвинили в том, что они якобы приносят доход для обогащения режима президента страны Даниэля Ортеги.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что против страны ввели почти 16 тыс. нелегитимных санкций.

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