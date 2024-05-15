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Прожиточный минимум в России вырастет до 17 733 рублей в 2025 году

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Прожиточный минимум в России вырастет в 2025 году до 17 733 рублей на душу населения, говорится в проекте постановления Минтруда.
Прожиточный минимум в России вырастет до 17 733 рублей в 2025 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

«Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — до 17 201 рубля», — заявили в пресс-службе ведомства.

Прирост составит 14,8% по сравнению с показателем 2024 года.

Ранее сообщалось, что Государственная дума проголосовала за переназначение Антона Котякова министром труда и социальной защиты России.

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