Прожиточный минимум в России вырастет до 17 733 рублей в 2025 году
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
«Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — до 17 201 рубля», — заявили в пресс-службе ведомства.
Прирост составит 14,8% по сравнению с показателем 2024 года.
Ранее сообщалось, что Государственная дума проголосовала за переназначение Антона Котякова министром труда и социальной защиты России.