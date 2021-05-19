Эпидемиолог заявил о важности вакцинации

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико заявил о важности вакцинации.

«Вакцинация — самое эффективное средство в борьбе с вирусами, известное людям. С помощью этой процедуры сегодня мы можем управлять примерно 50 инфекциями. Из них в десяти случаях мы свели количество заболеваний до единиц в год», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, вакцинопрофилактика позволяет каждую минуту спасать пять жизней в мире и благодаря прививкам средняя продолжительность жизни за столетие выросла на 25 лет.

Ранее, как сообщал Nation News, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.