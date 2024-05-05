РИА Новости: ликвидированный в Ленобласти диверсант был связан с делом «Крокуса»

Ликвидированный в Ленобласти диверсант был причастен к делу о теракте в «Крокус Сити Холле» .

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, мужчина уехал из России сразу после объявления частичной мобилизации в 2022 году — по словам собеседников агентства, в Литву.

После теракта появились сведения якобы об одном из сбежавших фигурантов дела. Глава Чехова Михаил Собакин заявил, что в городе действует план «Сирена» — в регионе укрывается пособник террористов, причастный к теракту в «Крокусе».

«Он занимался «япошками», хороший мастер был, и ночью приезжали, и днем к нему… Мы не общались тесно, а так да, машины к нему заезжали, «япошки». Нормальный был человек. Он тут воров ловил», — рассказал один из знакомых диверсанта РИА Новости.

В ФСБ России также сообщали, что мужчина находился в Литве. По данным спецслужб, в Подмосковье он вернулся в марте 2024 года.

3 мая стало известно, что ФСБ уничтожила украинского диверсанта, приехавшего из Литвы в Россию для совершения терактов на военных объектах. По команде ГУР Минобороны Украины мужчина планировал подорвать работу топливного терминала в Ленинградской области.

ФСБ России показала кадры ликвидации диверсанта.