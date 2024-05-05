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Путин выразил признательность патриарху Кириллу за служение на благо Отечества

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Президент России Владимир Путин в поздравлении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи поблагодарил его за служение на благо Отечества.
Путин выразил признательность патриарху Кириллу за служение на благо Отечества
  • РИА Новости

«Хочу выразить глубокую признательность за Ваше неустанное подвижническое служение, большой личный вклад в сбережение непреходящих ценностей... И конечно, за плодотворное соработничество в нынешний сложный период, когда нам так важно объединить усилия для уверенного развития и укрепления Отечества», — говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Путин также поздравил россиян и православных христиан с праздником Светлого Христова Воскресения.

В храме Христа Спасителя в Москве ранее прошло ночное пасхальное богослужение. Церемонию провёл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в храме присутствовал президент России Владимир Путин. RT вёл прямую трансляцию.

Патриарх Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя заявил, что Россия проходит через судьбоносные испытания.

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