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Сенатор Кастюкевич: ВСУ активизировали удары дронами в Херсонской области

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ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области, заявил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
Сенатор Кастюкевич: ВСУ активизировали удары дронами в Херсонской области
  • AP

«В последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса», — сказал он РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что теперь украинская армия бьёт не только по Каховке и Новой Каховке — под ударом оказались Горностаевский, Великолепетихский, Алёшкинский и Голопристанский районы. Однако, по его словам, регион справляется.

«Удивляет лишь одно — практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне», — добавил сенатор.

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили 14 иностранных наёмников в Николаеве.

Также Кастюкевич заявил, что в рядах ВСУ наметился отток иностранных наёмников.

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