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Алейник: Литва финансирует боевиков для свержения власти в Белоруссии

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Литва поддерживает военизированные формирования, в том числе финансово, которые хотят свержения власти в Белоруссии, заявил глава МИД республики Сергей Алейник.
Алейник: Литва финансирует боевиков для свержения власти в Белоруссии
  • Gettyimages.ru

«Литовские власти не просто попустительствуют, они фактически поддерживают и финансируют подготовку околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти на территории Республики Беларусь», — сказал он РИА Новости.

Кроме того, по словам министра, известны факты подготовки и финансирования таких боевиков на территории Литвы.

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов ранее заявил, что сотрудники спецслужб Латвии и Литвы в пограничных пунктах пропуска пытаются завербовать граждан России и Белоруссии.

Также Молостов сообщил, что белорусские пограничники с начала года зафиксировали семь фактов нарушения воздушной границы со стороны Украины.

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