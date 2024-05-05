Алейник: Литва финансирует боевиков для свержения власти в Белоруссии

Литва поддерживает военизированные формирования, в том числе финансово, которые хотят свержения власти в Белоруссии, заявил глава МИД республики Сергей Алейник.

«Литовские власти не просто попустительствуют, они фактически поддерживают и финансируют подготовку околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти на территории Республики Беларусь», — сказал он РИА Новости.

Кроме того, по словам министра, известны факты подготовки и финансирования таких боевиков на территории Литвы.

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов ранее заявил, что сотрудники спецслужб Латвии и Литвы в пограничных пунктах пропуска пытаются завербовать граждан России и Белоруссии.

Также Молостов сообщил, что белорусские пограничники с начала года зафиксировали семь фактов нарушения воздушной границы со стороны Украины.