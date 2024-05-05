Садулаев: если попаду на Олимпиаду, болельщики увидят другого Абдулрашида

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев высказался о своём возможном участии на Олимпийских играх в Париже.

«Думаю, если я на Олимпиаду попаду, болельщики увидят там другого Абдулрашида. Надо сделать всё, полностью себя на ковре оставить, чтобы выйти оттуда победителем. Я уже не один год на ковре, а это даёт опыт», — приводит слова борца РИА Новости.

4 апреля в ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева к участию в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который прошёл с 5 по 7 апреля.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что американский борец Снайдер пожелал Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже.