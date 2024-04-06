Американский борец Снайдер пожелал Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже

Олимпийский чемпион 2016 года американский борец вольного стиля Кайл Снайдер обратился к россиянину Абдулрашиду Садулаеву.

«Привет, брат! Узнал о решении МОК и твоём отстранении, мне очень жаль. Надеюсь, в МОК передумают, и ты выступишь в Париже, если я чем-то могу тебе помочь, дай знать», — текст обращения Снайдера опубликовала пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

4 апреля в ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева к участию в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который проходит с 5 по 7 апреля.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Садулаев прокомментировал новость о том, что комиссия Объединённого мира борьбы (UWW) не допустила его к лицензионному олимпийскому турниру.