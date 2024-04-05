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Садулаев: надеюсь, что третья Олимпиада для меня ещё не потеряна

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Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев прокомментировал новость о том, что комиссия Объединённого мира борьбы (UWW) не допустила его к лицензионному олимпийскому турниру.
Садулаев: надеюсь, что третья Олимпиада для меня ещё не потеряна
  • РИА Новости

По словам спортсмена, произошедшее можно назвать несправедливым и неожиданным итогом.

«Казалось, ко мне уже не должно быть претензий, и тут началось. Как будто решили устроить охоту за мной, причём не объявив сразу, что меня не хотят видеть на международных соревнованиях», — приводит слова спортсмена Wrestdag.ru.

Российский спортсмен подчёркивает, что не собирается опускать руки, а, напротив, планирует и дальше радовать болельщиков, которые направляют ему множество слов поддержки.

«Я не теряю надежды, что возобладает здравый смысл и третья Олимпиада для меня ещё не потеряна. Поверьте, друзья, ваша поддержка дорогого стоит, это мотивирует и вдохновляет», — добавил он.

Ранее Винер заявила, что Садулаева сняли с отбора на Олимпиаду за единение со страной и Путиным.

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