Винер: Садулаева сняли с отбора на Олимпиаду за единение со страной и Путиным

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала новость о том, что комиссия Объединённого мира борьбы (UWW) не допустила борца Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру.

«Вчера нашего двукратного олимпийского чемпиона МОК снял с отбора за то, что тот был в «Лужниках». Мамиашвили, который сам россиянин, тренер, руководитель, говорит, что мы его заменим на другого. Как это можно? Ну это же издевательство. В «Лужниках» выступал Путин. Значит, они снимают тех людей, которые присутствовали там. Там было единение страны, единение с президентом, и его за это сняли», — сказала Винер РИА Новости.

При этом функционер подчеркнула, что с большим уважением относится к Михаилу Мамиашвили и ценит его за работу и поступки.

Она добавила, что правильным выходом из ситуации считает полный бойкот Олимпийских игр со стороны российских спортсменов.

В ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева к участию в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который пройдёт с 5 по 7 апреля.

Напомним, что глава МОК Томас Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.

Ранее в Госдуме призвали Баха подать в отставку после разговора с пранкерами.