В Госдуме призвали Баха подать в отставку после разговора с пранкерами
- РИА Новости
«После такого провала Бах должен подать в отставку, написать заявление об уходе, как настоящий джентльмен. Разве это уровень президента МОК? Меня он глубоко разочаровал», — цитирует Свищёва «СЭ».
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что Томас Бах в беседе с пранкерами раскритиковал главу IBA Умара Кремлёва.