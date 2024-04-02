В Госдуме призвали Баха подать в отставку после разговора с пранкерами

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал интервью главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха пранкерам Вовану и Лексусу.

«После такого провала Бах должен подать в отставку, написать заявление об уходе, как настоящий джентльмен. Разве это уровень президента МОК? Меня он глубоко разочаровал», — цитирует Свищёва «СЭ».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Томас Бах в беседе с пранкерами раскритиковал главу IBA Умара Кремлёва.