Рогов: объявлением Зеленского в розыск ему послали чёткий сигнал
- globallookpress.com
- © Ukraine Presidency
«Объявление хриплого диктатора в розыск — это чёткий сигнал с нашей стороны, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для нас чистой воды преступник», — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, соответствующее решение говорит о том, что Зеленскому и экс-президенту Украины Петру Порошенко больше ничего с рук не сойдёт.
«Время увещеваний, договорённостей, попыток найти какие-то компромиссы пройдено окончательно», — заключил Рогов.
4 мая Министерство внутренних дел России объявило в розыск сразу несколько человек, занимающих или занимавших высокие посты. Среди них Владимир Зеленский, Пётр Порошенко, нынешний командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, а также Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины.
Порошенко порадовался тому, что МВД России объявило его в розыск по статье Уголовного кодекса. Как отметил политик, для него это «почти как боевая награда».