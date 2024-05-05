Рогов: объявлением Зеленского в розыск ему послали чёткий сигнал

Объявлением МВД России Владимира Зеленского в розыск ему послали чёткий сигнал о том, что переговоры с ним вести никто не планирует, так как в стране его считают преступником, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Объявление хриплого диктатора в розыск — это чёткий сигнал с нашей стороны, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для нас чистой воды преступник», — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, соответствующее решение говорит о том, что Зеленскому и экс-президенту Украины Петру Порошенко больше ничего с рук не сойдёт.

«Время увещеваний, договорённостей, попыток найти какие-то компромиссы пройдено окончательно», — заключил Рогов.

4 мая Министерство внутренних дел России объявило в розыск сразу несколько человек, занимающих или занимавших высокие посты. Среди них Владимир Зеленский, Пётр Порошенко, нынешний командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, а также Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины.

Порошенко порадовался тому, что МВД России объявило его в розыск по статье Уголовного кодекса. Как отметил политик, для него это «почти как боевая награда».