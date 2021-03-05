Диетолог рассказала о полезных свойствах хлеба

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Диетолог Мария Шубина рассказала, почему кусок хлеба сытнее, чем яблоко.
Диетолог рассказала о полезных свойствах хлеба
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О полезных свойствах хлеба Мария Шубина рассказала в беседе с телеканалом «Звезда».

«Хлеб — это хороший источник сложных углеводов, белка, витаминов группы B. Если сравнивать с яблоком, действительно, калорийность небольшого кусочка хлеба будет сопоставима с калорийностью среднего яблока. Но сытость после хлеба, скорее всего, будет сохраняться дольше, чем после яблока, благодаря его составу — благодаря наличию именно сложных углеводов», — обратила внимание Шубина.

Диетолог подчеркнула, что важно уметь правильно выбирать хлеб. Она посоветовала отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу из-за достаточно низкого гликемического индекса.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.

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