Диетолог рассказала о полезных свойствах хлеба

Диетолог Мария Шубина рассказала, почему кусок хлеба сытнее, чем яблоко.

О полезных свойствах хлеба Мария Шубина рассказала в беседе с телеканалом «Звезда».

«Хлеб — это хороший источник сложных углеводов, белка, витаминов группы B. Если сравнивать с яблоком, действительно, калорийность небольшого кусочка хлеба будет сопоставима с калорийностью среднего яблока. Но сытость после хлеба, скорее всего, будет сохраняться дольше, чем после яблока, благодаря его составу — благодаря наличию именно сложных углеводов», — обратила внимание Шубина.

Диетолог подчеркнула, что важно уметь правильно выбирать хлеб. Она посоветовала отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу из-за достаточно низкого гликемического индекса.

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