ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен из-за паводка
Как подчёркивается в сообщении пресс-службы ведомства, речь идёт об Оренбургской, о Курганской, Тюменской областях, об Алтайском крае и близлежащих регионах.
Служба направила производителям соответствующие письма.
«ФАС России ведёт регулярный мониторинг цен на строительные материалы... ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на стройматериалы», — сказали в ФАС.
Ранее ФАС России выдала предупреждение OZON, усмотрев в действиях компании признаки нарушения антимонопольного законодательства.