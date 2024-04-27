ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен из-за паводка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводка.

Как подчёркивается в сообщении пресс-службы ведомства, речь идёт об Оренбургской, о Курганской, Тюменской областях, об Алтайском крае и близлежащих регионах.

Служба направила производителям соответствующие письма.

«ФАС России ведёт регулярный мониторинг цен на строительные материалы... ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на стройматериалы», — сказали в ФАС.

Ранее ФАС России выдала предупреждение OZON, усмотрев в действиях компании признаки нарушения антимонопольного законодательства.