В Петербурге прокомментировали ситуацию с пандемией

Короткая ссылка
Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец прокомментировал ситуацию с пандемией.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с пандемией
  • РИА Новости

«В течение двух-трёх недель темпы снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, которые отмечались весь январь и первую половину февраля, замедлились. Число госпитализируемых практически не снижается и остановилось на отметке в среднем 350 госпитализированных человек за сутки», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, этот показатель примерно на 70% выше, чем в промежутке между первой и второй волнами, когда госпитализировались около 180—190 пациентов в день.

Как отметил Лисовец, если будет стабильный прирост заболеваемости в течение двух недель, то в городе начнут реализовывать план по развёртыванию коек.

«Поэтому и необходимо вакцинироваться, чтобы избежать этого крайне нежелательного сценария», — добавил он.

Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU прокомментировала сообщение о том, что медики выявили случаи длительного инфицирования коронавирусом — в организме носителей лейкемии следы вируса фиксировали на протяжении более полугода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить