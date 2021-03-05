В Петербурге прокомментировали ситуацию с пандемией

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец прокомментировал ситуацию с пандемией.

«В течение двух-трёх недель темпы снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, которые отмечались весь январь и первую половину февраля, замедлились. Число госпитализируемых практически не снижается и остановилось на отметке в среднем 350 госпитализированных человек за сутки», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, этот показатель примерно на 70% выше, чем в промежутке между первой и второй волнами, когда госпитализировались около 180—190 пациентов в день.

Как отметил Лисовец, если будет стабильный прирост заболеваемости в течение двух недель, то в городе начнут реализовывать план по развёртыванию коек.

«Поэтому и необходимо вакцинироваться, чтобы избежать этого крайне нежелательного сценария», — добавил он.

Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU прокомментировала сообщение о том, что медики выявили случаи длительного инфицирования коронавирусом — в организме носителей лейкемии следы вируса фиксировали на протяжении более полугода.