Иммунолог прокомментировала сообщения о длительном инфицировании COVID-19

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Зоя Скорпилева прокомментировала сообщение о том, что медики выявили случаи длительного инфицирования коронавирусом — в организме носителей лейкемии следы вируса фиксировали на протяжении более полугода.

«С таким могут столкнуться не только люди с лейкемией, но и любой обычный человек, у которого по какой-то причине иммуносупрессия на данном этапе», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, в результате нет законченного иммунного ответа.

Как выяснили исследователи из Университета Южной Калифорнии, в организмах троих пациентов следы вируса сохранялись более полугода. Речь идёт о молодом человеке, а также о мальчике и девочке дошкольного возраста.

Ранее бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.