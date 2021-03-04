Иммунолог прокомментировала сообщения о длительном инфицировании COVID-19
- РИА Новости
«С таким могут столкнуться не только люди с лейкемией, но и любой обычный человек, у которого по какой-то причине иммуносупрессия на данном этапе», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, в результате нет законченного иммунного ответа.
Как выяснили исследователи из Университета Южной Калифорнии, в организмах троих пациентов следы вируса сохранялись более полугода. Речь идёт о молодом человеке, а также о мальчике и девочке дошкольного возраста.
Ранее бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.