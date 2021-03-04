Медики выявили случаи «вечного» инфицирования COVID-19
- Reuters
Об этом пишет портал medRxiv.
Как выяснили исследователи из Университета Южной Калифорнии, в организмах троих пациентов следы вируса сохранялись в течение более полугода. Речь идёт о молодом человека, а также мальчике и девочке дошкольного возраста.
Отмечается, что люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией.
Ранее американские ученые выяснили, что люди со второй группой крови имеют больший риск заражения коронавирусной инфекцией.