Медики выявили случаи «вечного» инфицирования COVID-19

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Медики выявили случаи «вечного» инфицирования коронавирусом — в организме носителей лейкемии следы вируса фиксировали на протяжении более полугода.
Медики выявили случаи «вечного» инфицирования COVID-19
  • Reuters

Об этом пишет портал medRxiv.

Как выяснили исследователи из Университета Южной Калифорнии, в организмах троих пациентов следы вируса сохранялись в течение более полугода. Речь идёт о молодом человека, а также мальчике и девочке дошкольного возраста.

Отмечается, что люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией.

Ранее американские ученые выяснили, что люди со второй группой крови имеют больший риск заражения коронавирусной инфекцией. 

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