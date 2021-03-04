Учёные оценили связь COVID-19 с группой крови

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Американские ученые выяснили, что люди со второй группой крови имеют больший риск заражения коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.

Специалисты исследовали взаимодействие коронавируса с эритроцитами в крови инфицированных пациентов. Подверженность заболеванию зачастую зависела от того, насколько хорошо вирус связывался с клетками.

Как сообщает РИА Новости, учёные выяснили, что коронавирус легче связывается с клетками эпителия на стенках лёгочных альвеол людей с II группой крови. 

Исследователи выявили ту же закономерность при изучении вируса SARS-CoV, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2002–2003 годах.

Ранее врач рассказала о возможном влиянии авитаминоза на COVID-19.

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