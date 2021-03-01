Врач рассказала о возможном влиянии авитаминоза на COVID-19

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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о возможном влиянии авитаминоза на COVID-19.
Врач рассказала о возможном влиянии авитаминоза на COVID-19
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik она заявила, что вирус оказывает серьёзное воздействие на сердце, лёгкие, суставы, и если сюда наложится ещё и авитаминоз, то люди могут более тяжело болеть или тяжелее выздоравливать.

«Весной авитаминоз у нас — это нехватка витаминов группы C, группы B и группы D. Дефицит этих витаминов ухудшает общее состояние организма. Если люди переболели COVID-19, то авитаминоз только усугубит процесс восстановления», — пояснила эксперт.

Она советует проверить уровень витаминов в организме и восполнить их недостаток после получения рекомендации специалиста.

«Анализ на гормоны и общий анализ крови очень много покажут доктору. Наблюдение специалиста тут очень важно. Нельзя заниматься самолечением», — добавила Лапа.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.

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