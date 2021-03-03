В Татарстане прокомментировали ситуацию с коронавирусом

За сутки в Татарстане выявили 49 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления Роспотребнадзора Миляушу Замалиеву.

Всего в республике зарегистрирован 18 131 заболевший. Выздоровели 14 783 человека, в том числе 91 — за минувшие сутки, уточнил замминистра здравоохранения региона Владимир Жаворонков.

За последние 24 часа на COVID-19 было проведено 7796 исследований, всего — 1 925 918.

Вакцинацию прошли 84 484 человека, из них 20 385 получили второй компонент.

Также стало известно, что в Крыму три медучреждения вернулись к штатному режиму работы. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на руководителя регионального Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

«В целом тенденция к снижению заболеваемости ковидными инфекциями позволяет сокращать коечный фонд и переводить медучреждения в штатный режим работы», — заявила она в ходе заседания оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае начали второй этап реструктуризации коечного фонда, выделенного для пациентов с COVID-19.