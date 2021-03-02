На Ставрополье начали второй этап реструктуризации коечного фонда

В Ставропольском крае начали второй этап реструктуризации коечного фонда, выделенного для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на министра здравоохранения региона Владимира Колесникова.

«Мы уже вывели тысячу коек, сейчас начинается второй этап реструктуризации, и до конца марта выведем из фонда ещё одну тысячу коек — вернём их к нормальной для них профильной деятельности, которой так заждались наши земляки», — рассказал Колесников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.