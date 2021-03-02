На Ставрополье начали второй этап реструктуризации коечного фонда

Короткая ссылка
В Ставропольском крае начали второй этап реструктуризации коечного фонда, выделенного для пациентов с COVID-19.
На Ставрополье начали второй этап реструктуризации коечного фонда
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на министра здравоохранения региона Владимира Колесникова.

«Мы уже вывели тысячу коек, сейчас начинается второй этап реструктуризации, и до конца марта выведем из фонда ещё одну тысячу коек — вернём их к нормальной для них профильной деятельности, которой так заждались наши земляки», — рассказал Колесников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить