Диетолог дала рекомендации по питанию весной
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По словам специалиста, чтобы справиться с авитаминозом после зимы и вернуть организм в форму, необходимо восстановить баланс витаминов.
«Весной у нас всегда авитаминоз. Чаще всего это нехватка витамина С и витаминов группы В. Поэтому следует делать упор на овощи и фрукты», — заявила она в беседе с Life.ru.
По её словам, витаминов группы В много в спарже, а витамина С — в цитрусовых.
«Также в рацион можно добавить горох», — считает Писарева.
Она также посоветовала не забывать о режимах дня и питания.
«Кроме того, сейчас начнутся солнечные дни, поэтому рекомендую больше выходить на улицу, чтобы получать витамин D, а не принимать его в таблетках», — заключила Писарева.
Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.