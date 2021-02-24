Диетолог дала рекомендации по питанию весной

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Диетолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию весной.
Диетолог дала рекомендации по питанию весной
  • Pixabay

По словам специалиста, чтобы справиться с авитаминозом после зимы и вернуть организм в форму, необходимо восстановить баланс витаминов.

«Весной у нас всегда авитаминоз. Чаще всего это нехватка витамина С и витаминов группы В. Поэтому следует делать упор на овощи и фрукты», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, витаминов группы В много в спарже, а витамина С — в цитрусовых.

«Также в рацион можно добавить горох», — считает Писарева.

Она также посоветовала не забывать о режимах дня и питания.

«Кроме того, сейчас начнутся солнечные дни, поэтому рекомендую больше выходить на улицу, чтобы получать витамин D, а не принимать его в таблетках», — заключила Писарева.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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