Эксперт дала рекомендации по выбору витаминов

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Главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова дала рекомендации по выбору витаминов.
Эксперт дала рекомендации по выбору витаминов
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«Витамины поступают в организм в основном через продукты, и уже внутри него они должны перейти в свою активную форму. Так, для усвоения витамина В6 необходим витамин В2. Вообще, все витамины связаны в такие нутриологические цепочки, когда наличие одного витамина приводит к усвоению другого», — заявила она в беседе с НСН.

Поэтому, уточнила эксперт, такие витамины должны поступать комплексно, а не по одному.

Коденцова также считает, что нужно обратить внимание на дозировку. БАД с витаминами должны по закону содержать от 15 до 300% суточной дозы. Употребление минимальной дозы эффективно только в долгосрочной перспективе, а максимальная нужна тем, кто недавно переболел.

Эксперт советует ежедневно принимать 100%-ную суточную дозу витаминов.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию в рабочие дни.

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