Ту-142 сел в Вологодской области из-за срабатывания датчика неисправности

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В самолёте Ту-142 во время планового полёта сработал датчик неисправности двигателя, командир принял решение сесть на аэродроме вылета в Вологодской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Северный флот.
Ту-142 сел в Вологодской области из-за срабатывания датчика неисправности
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«В ходе выполнения планового полёта самолёта Ту-142 сработал датчик неисправности одного из четырёх двигателей. Командир воздушного судна принял решение прекратить полётное задание и благополучно совершил посадку на аэродроме вылета в Вологодской области», — заявили там.

Для установления причин случившегося на месте работает комиссия Северного флота.

9 февраля самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме Буревестник острова Курильской гряды Итуруп.

В результате ЧП никто не пострадал.

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