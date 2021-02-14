Ту-142 сел в Вологодской области из-за срабатывания датчика неисправности
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«В ходе выполнения планового полёта самолёта Ту-142 сработал датчик неисправности одного из четырёх двигателей. Командир воздушного судна принял решение прекратить полётное задание и благополучно совершил посадку на аэродроме вылета в Вологодской области», — заявили там.
Для установления причин случившегося на месте работает комиссия Северного флота.
9 февраля самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме Буревестник острова Курильской гряды Итуруп.
В результате ЧП никто не пострадал.