Самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку на Курилах

Короткая ссылка
Самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме Буревестник курильского острова Итуруп. Как сообщили в пресс-службе Восточного-военного округа, в результате ЧП никто не пострадал.
Самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку на Курилах
  • © Авиационная Антресоль/Telegram

«9 февраля в 03:35 мск при совершении посадки после планового полёта в сложных погодных условиях на аэродроме Буревестник (остров Итуруп) у военно-транспортного самолёта Ан-12 произошёл подлом носовой и левой стоек шасси. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что самолёт не получил значительных повреждений.

Ранее вертолёт Ми-8 совершил посадку сразу после взлёта в аэропорту села Кепервеем в Билибинском районе Чукотки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить