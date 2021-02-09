Самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку на Курилах

Самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме Буревестник курильского острова Итуруп. Как сообщили в пресс-службе Восточного-военного округа, в результате ЧП никто не пострадал.

«9 февраля в 03:35 мск при совершении посадки после планового полёта в сложных погодных условиях на аэродроме Буревестник (остров Итуруп) у военно-транспортного самолёта Ан-12 произошёл подлом носовой и левой стоек шасси. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что самолёт не получил значительных повреждений.

Ранее вертолёт Ми-8 совершил посадку сразу после взлёта в аэропорту села Кепервеем в Билибинском районе Чукотки.