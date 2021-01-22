Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в селе на Чукотке
- РИА Новости
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«Вертолет взлетел и сел буквально через несколько минут в аэропорту села Кепервеем. Предварительной причиной аварийной посадки стало падение давления в двигателе воздушного судна», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы окружного правительства.
Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет.
О количестве пассажиров на воздушном судне не сообщается. Также не уточняется, какой авиакомпании принадлежит вертолёт.
Ранее сообщалось, что три человека погибли при падении легкомоторного самолёта в Ленобласти.