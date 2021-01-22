Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в селе на Чукотке

Вертолёт Ми-8 совершил посадку сразу после взлета в аэропорту села Кепервеем в Билибинском районе Чукотки.

«Вертолет взлетел и сел буквально через несколько минут в аэропорту села Кепервеем. Предварительной причиной аварийной посадки стало падение давления в двигателе воздушного судна», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы окружного правительства.

Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет.

О количестве пассажиров на воздушном судне не сообщается. Также не уточняется, какой авиакомпании принадлежит вертолёт.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при падении легкомоторного самолёта в Ленобласти.