Три человека погибли при падении легкомоторного самолёта в Ленобласти

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Три человека погибли и один пострадал при падении легкомоторного самолёта в Ломоносовском районе Ленинградской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на Комитет здравоохранения региона.
Три человека погибли при падении легкомоторного самолёта в Ленобласти
  • РИА Новости

Там отметили, что крушение произошло на взлёте с аэродрома Гостилицы.

Как проинформировали в МЧС, информация о ЧП поступила в ведомство в 15:05 пятницы, 8 января.  

К месту происшествия вылетел самолёт Ми-8.

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