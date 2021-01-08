Три человека погибли при падении легкомоторного самолёта в Ленобласти

Три человека погибли и один пострадал при падении легкомоторного самолёта в Ломоносовском районе Ленинградской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на Комитет здравоохранения региона.

РИА Новости

Там отметили, что крушение произошло на взлёте с аэродрома Гостилицы. Как проинформировали в МЧС, информация о ЧП поступила в ведомство в 15:05 пятницы, 8 января. К месту происшествия вылетел самолёт Ми-8.