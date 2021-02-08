В Уфе открыли пункты временного размещения в связи с аварией на теплотрассе

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В 32 жилых домах и трёх социальных объектах в Октябрьском и Советском районах Уфы произошло аварийное отключение отопления 8 февраля, в связи с чем в городе открыты пункты временного размещения.
В Уфе открыли пункты временного размещения в связи с аварией на теплотрассе
  • Pixabay

Об этом сообщает mkset.ru.   

По состоянию на 11:00 было обнаружено повреждение путепровода. В настоящее время проводятся работы по замене данного участка.

Для поддержания температуры и недопущения замораживания тепловых сетей в подъездах было включено 15 тепловых пушек.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв дал поручение управляющим компаниям региона и МЧС уделить особое внимание тому, чтобы исключить утечки газа в зданиях.

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