В Приморье врачи вытащили обломки иглы из сердца мужчины

В Приморье врачи провели операцию, в ходе которой удалили обломки иглы из сердца.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы Амурской областной клинической больницы.

Пациент обратился к медикам с жалобами на боли в области сердца. По словам 25-летнего мужчины, он случайно оставил в постели иглу и напоролся на неё грудной клеткой.

Обследование показало, что игла, попав в грудь, разломилась на две части, одна из которых оказалась в перикарде (сердечная сумка). В результате в эту область попала кровь, что могло обернуться гибелью пациента.

«Обнаружить фрагменты иглы в сердце было чрезвычайно сложно. Однако благодаря слаженной командной работе врачи с задачей справились. Оба фрагмента в ходе операции были извлечены», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Из больницы пациента выписали через неделю, его здоровью и жизни больше ничего не угрожает.

В лечебном учреждении отметили, что подобные хирургические вмешательства являются большой редкостью во врачебной практике.