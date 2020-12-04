В Подмосковье запустили единую горячую линию по COVID-19

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В Московской области запустили единую горячую линию по COVID-19.
В Подмосковье запустили единую горячую линию по COVID-19
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы запустили короткий номер 122, по которому жители смогут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов и лекарств», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

В будущем функции единого номера планируют расширить. Например, жителям не только предоставят информацию по коронавирусу, но и запишут их в МФЦ.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом.

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