В ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе прокомментировали ситуацию с коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 224 случая инфицирования COVID-19.
В ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию оценивается в 140,14%.

За последние 24 часа выздоровели 356 пациентов, за весь период пандемии — 30 306.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки провели 39 802 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1918 человек, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на городскую администрацию.

Всего обработан 2271 вызов, поступивший в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить