В ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Ханты-Мансийском автономном округе прокомментировали ситуацию с коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 224 случая инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию оценивается в 140,14%.

За последние 24 часа выздоровели 356 пациентов, за весь период пандемии — 30 306.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки провели 39 802 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1918 человек, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на городскую администрацию.

Всего обработан 2271 вызов, поступивший в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.