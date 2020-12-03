Вирусолог прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19

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Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.
Вирусолог прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

В беседе с НСН он выразил мнение, что в первую очередь нужно привиться врачам и учителям.

«Медики на переднем крае борьбы с коронавирусом, можно сказать, в окопах. Следующие или параллельно — педагоги, которые тоже общаются с большим количеством людей», — сказал эксперт.

Как отметил Малышев, сделать прививку стоит даже тем, кто легко переболел.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прокомментировали ситуацию с коечным фондом.

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