В ЯНАО прокомментировали ситуацию с коечным фондом
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«В Ноябрьской ЦГБ сокращено 80 коек, в Лабытнангской ГБ — 60, в Аксарковской ЦРБ — 15, полностью закрыто отделение на 70 коек в здании бывшего детского дома посёлка Аэропорт в Надыме», — цитирует издание материалы сайта окружного правительства.
В настоящее время в округе в стационаре находится 1331 человек.
Ранее сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.