В ЯНАО прокомментировали ситуацию с коечным фондом

В ЯНАО прокомментировали ситуацию с коечным фондом: число мест, зарезервированных для лечения больных COVID-19, сократится. Как отметили в пресс-службе окружного правительства, это связано с тем, что большинству заболевших госпитализация не требуется.

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РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU. «В Ноябрьской ЦГБ сокращено 80 коек, в Лабытнангской ГБ — 60, в Аксарковской ЦРБ — 15, полностью закрыто отделение на 70 коек в здании бывшего детского дома посёлка Аэропорт в Надыме», — цитирует издание материалы сайта окружного правительства. В настоящее время в округе в стационаре находится 1331 человек. Ранее сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.