В ЯНАО прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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В ЯНАО прокомментировали ситуацию с коечным фондом: число мест, зарезервированных для лечения больных COVID-19, сократится. Как отметили в пресс-службе окружного правительства, это связано с тем, что большинству заболевших госпитализация не требуется.
В ЯНАО прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В Ноябрьской ЦГБ сокращено 80 коек, в Лабытнангской ГБ — 60, в Аксарковской ЦРБ — 15, полностью закрыто отделение на 70 коек в здании бывшего детского дома посёлка Аэропорт в Надыме», — цитирует издание материалы сайта окружного правительства.

В настоящее время в округе в стационаре находится 1331 человек.

Ранее сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

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