Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
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«Во многих регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся достаточно напряжённой», — заявил он в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Премьер сообщил, что «в больницах и поликлиниках практически все силы направлены на борьбу с ковидом и расходы на эти цели также увеличиваются».
Согласно данным оперштаба на 1 декабря, в России в течение суток выявили 26 402 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 322 056.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях заболевания.