Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Российский премьер Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«Во многих регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся достаточно напряжённой», — заявил он в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Премьер сообщил, что «в больницах и поликлиниках практически все силы направлены на борьбу с ковидом и расходы на эти цели также увеличиваются».

Согласно данным оперштаба на 1 декабря, в России в течение суток выявили 26 402 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 322 056.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях заболевания.